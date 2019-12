A lavoro per il fuoco di San Tommaso, l'invito del sindaco Tiziana Magnacca

Vi aspettiamo questa sera alle ore 17.30 in piazza San Vitale per vivere come comunità l’emozione dell’accensione del Fuoco di San Tommaso con la benedizione di don Raimondo Artese.

Una gioia immensa nella consapevolezza di condividere un momento dalla forte valenza religiosa confortato dal fare memoria di un avvenimento accaduto nella notte tra il 20 e il 21 dicembre con l’arrivo a San Salvo dell’urne delle reliquie di san Vitale, nostro patrono.

In attesa di vedervi tutti in piazza, anche per rivivere la rievocazione storica di ciò che i sansalvesi sono stati testimoni in quel lontano 1745, voglio ringraziare le donne e gli uomini che hanno preparato i taralli, i forni che li hanno cotti e chi ha donato la legna e composto la catasta che servirà per ardere il fuoco di San Tommaso, e quanti hanno contribuito all’organizzazione della serata che ci apprestiamo a trascorrere assieme.