Nuova tac all’ospedale di Vasto, Magnacca: “I fatti contano più delle chiacchiere”

“Grazie all’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì, grazie al direttore generale Thomas Schelb se ancora una volta i fatti contano più delle chiacchiere”. Così si è espresso il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca partecipando questa mattina a Vasto all’inaugurazione della nuova Tac nel reparto di radiologia dell’ospedale “San Pio”.

“E’ stato lo stesso direttore generale a evidenziare che l’ospedale di Vasto con la Tac a 128 strati e il distretto sanitario di San Salvo con le nuove tecnologie nel campo della diagnostica, si pongono all’avanguardia per le cure nel territorio”. Il sindaco di San Salvo aggiunge: “Tecnologia, come ci è stato spiegato, che permette di eseguire esami più avanzati con minore radiazioni che vengono addirittura dimezzate. Quindi maggiore sicurezza anche per i pazienti che si devono sottoporre a terapia ogni tre mesi”.

Infine conclude il sindaco di San Salvo: “Come donna voglio anche sottolineare della novità annunciata dall’assessore Verì che ha previsto l’ampliamento della fascia d’età per lo screening mammario gratuito abbassando l’età dei controlli per una migliore e più tempestiva prevenzione del tumore al seno”.