Prima assemblea dell'anno 2019-2020 all'istituto superiore Raffaele Mattioli

Venerdi' 20 dicembre presso l'aula magna dell'istituto superiore Raffaele Mattioli di San Salvo si e' svolta la prima assemblea dell'anno corrente 2019-2020.Questa assemblea e' stata accolta la settimana scorsa durante la riunione dei rappresentanti d'istituto che l'avevano principalmente fissata per ieri ma per problemi logistici e organizzativi e' stata fissata per oggi.Durante l'assemblea i ragazzi si sono cimentati nel risolvere dei test onile che pian piano venivano proiettati a ritmo di musica rap e non.

E' stata un assemblea molto partecipativa a cui hanno preso parte tutti i ragazzi del IPSIA.Subito dopo c'e' stata l'esibizione di Giuseppe Di Paolo in arte Dip un giovane ragazzo sansalvese che ha intrapreso la carriera musicale di cantante e il suo genere e' il rap.E' l'autore del brano wlkm2ss canzone su San Salvo.Prima dell'esibizione Giuseppe ha invitato tutti i ragazzi presenti a fare freestyle ma visto che i ragazzi non hanno accettato questa proposta Giuseppe ha fatto la sua esibizione cantando tutto il suo repertorio musicale live.Subito dopo c'e' stato il Karaoke in cui ogni ragazzo ha cantato una canzone a scelta.L'assemblea e' cominciata alle ore 9:10 ed e' durata tutte e cinque le ore fino alle ore 13:10 quando e' terminata l'assemblea.