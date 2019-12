A causa delle condizioni atmosferiche sfavorevoli la catasta di legna preparata per ardere nella storica rievocazione del Fuoco di San Tommaso non si è potuta accendere. Il Comitato ha provveduto però ad allestire un piccolo braciere di rimpiazzo per permettere malgrado tutto il simbolico rogo in Onore della consegna delle Sacre Reliquie del Glorioso Martire Vitale Nostro Patrono.