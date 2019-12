Code in A14 per l’ultimo weekend prima di Natale

Code chilometriche sull'autostrada A14 nel primo giorno dell'ultimo weekend precedente al Natale a causa dei restringimenti di carreggiata conseguenti al sequestro dei viadotti. Traffico intenso, in particolare, in direzione sud. Al momento si registrano almeno 5 chilometri di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, in Abruzzo, e oltre 7 chilometri tra Fermo e Grottammare, nelle Marche. Monitora costantemente la situazione il Centro operativo autostradale (Coa) di Città Sant'Angelo.