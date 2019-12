La Tradizione si è conclusa per merito di ‘’Lisandr e Luche’’

C'è stata l' accensione del fuoco, la tradizione ha avuto luogo nonostante le avverse condizioni meteo ventose e le giuste procedure di sicurezza. Luca ha avuto un' idea: mettere il fuoco, seppur piccolo, in un contenitore. Alessandro, come sempre, si è messo a disposizione ed si è recato in un cantiere recuperando quello che è stato il braciere ed hanno ''salvato la festa'' con il consenso del Parroco Raimondo Artese, il Sindaco Tiziana Magnacca e gli organi preposti alla sicurezza. Tutto il resto si è svolto secondo programma: la rievocazione storica promossa dall' assessore alla cultura e la distribuzione alla popolazione dei panini con le salsicce arrosto.