Auguri di buone feste da: Quelli Che ... A Cafe’ Noir

''Quelli Che ... A Cafe' Noir" è la trasmissione che vi racconta un po' della seria A Italiana facendovi vedere quello che succede all'interno del Cafe' Noir tra i simpatici amici e clienti. Un' idea avuta da me, Michele, amico e cliente, e Carlo Tumini titolare del bar teatro di innumerevoli gag dei tifosi delle varie squadre. Il doveroso ringraziamento al Direttore Antonio Cilli che ci permette di adoperare la pagina Facebook di Sansalvo.net per divulgare la nostra trasmissione. Un particolare ringraziamento a tutti coloro che commentano per provare a vincere il premio in palio e a chi ci lascia un like ( che poi siete avari di like) e chi condivide ( ogni tanto qualcuno c'è). Un grosso ringraziamento va soprattutto a tutti ''Quelli Che...A Cafe' Noir''

Auguri di buon Natale a tutti gli utenti che ci seguono ( e anche a chi no)