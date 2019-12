Gesù nasce per tutti, anche per i meno fortunati

Lunedi' sera i ragazzi accompagniati da alcuni adulti della parrocchia di San Nicola si sono recati alla stazione centrale di Pescara per dare da mangiare ai meno fortunati. Il menu' prevedeva polpette con formaggio e le uova al sugo. E' stata una bellissima serata passata in allegria e nel segno della condivisione. Dopo che i ragazzi hanno finito di servire queste persone è stata donata la felpa dei giovanissimi "Ultras Cristiani" a Luca Fortunato membro della Capanna di Betlemme di Chieti. Per concludere al meglio la serata i ragazzi hanno fatto una bellissima e piacevole passeggiata in centro ammirando le luminarie e per guardare qualche vetrina e per fare qualche foto ricordo. Poi sono andati al ristorante "Frate Tac" sempre a Pescara per la cena e per concludere la piacevole serata. Dopo la cena sono ritornati tutti a casa. Prima di servire tutti quanti assieme hanno fatto una preghiera e dopo la preghiera e la benedizione c'e' stato lo scambio degli auguri di Natale tra tutti i presenti.