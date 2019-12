La parrocchia di San Nicola augura un sereno e Santo Natale a tutta la citta' di San Salvo

Questa mattina alle ore 7:00 l'intera comunita' parrocchiale di San Nicola si sono ritrovati tutti assieme alla chiesa dell' Addolorata per le Lodi mattutine.Subito dopo i giovanissimi armati di chitarre e indossando i capelli di Natale hanno percorso le strade cittadine cantando le canzoni di Natale per recarsi presso la Casina delle Rose per la colazione tutti insieme generosamente offerta dalla famiglia Ciconetti.Subito dopo aver fatto colazione tutti insieme si sono recati in villa e più precisamente sui gradini della fontana per proseguire i canti natalizi e anche per augurare gli auguri di buone feste a tutta la citta' di San Salvo.

Questa idea e' stata subito accettata da don Beniamino Di Renzo e da tutto il gruppo giovanissimi della parrocchia di San Nicola.Un grazie di vero cuore alla Casina delle Rose per averci offerto generosamente la colazione.