Buon Natale alla città di San Salvo dal sindaco e dall’amministrazione comunale

Tra poche ore si rinnoverà il mistero della nascita del Bambinello. Questo tempo frenetico distrae e fa perdere il vero significato del Natale che è condivisione di un messaggio universale di amore e di salvezza.

In questo momento vorrei che avvertiate l’intensità e il calore del mio abbraccio, siete sempre nei miei pensieri. Un abbraccio forte perché non vi sentiate mai soli consapevoli che questa amministrazione comunale è al vostro fianco.

Al centro dell’azione amministrativa c’è un impegno quotidiano - e credetemi non è impresa facile - per continuare a fare crescere la nostra comunità con un’adeguata qualità della vita, fornendo servizi eccellenti a misura di cittadino.

Siamo attivi nel disegnare più che la San Salvo del 2020 quella dei prossimi dieci anni. Mancano trenta mesi alla fine del mio mandato e sono ancora più motivata per lasciare qualcosa di concreto a voi e ai nostri figli.

Ci sarà tempo per fare bilanci del nostro lavoro, ma il desidero più forte, che poi è il mio augurio per questo Natale, è consentire a San Salvo di essere ancora la città dei primati dove gli uomini e le donne la scelgono per andare a vivere per progettare il loro futuro.

Abbiamo l’entusiasmo giusto per continuare a lavorare per guardare lontano, gettando il cuore oltre l’ostacolo.

Con affetto auguri consapevoli che da questa notte ognuno possa diventare un cittadino nuovo.

Vi abbraccio



Il vostro sindaco Tiziana Magnacca e l'Amministrazione comunale