San Salvo, novità nell'edilizia scolastica: nel 2020 verrà inaugurato il polo di via Melvin Jones

Sarà un 2020 caratterizzato da novità in termini di edilizia scolastica e sicurezza degli edifici a San Salvo. Il sindaco Tiziana Magnacca ha tracciato un rapido bilancio del 2019 e ha illustrato gli obiettivi del prossimo anno.

"Quasi sicuramente a settembre verrà inaugurato il nuovo plesso scolastico di via Melvin Jones, ora in costruzione, che raggrupperà gli alunni dei plessi di via Firenze e via De Vito", ha affermato il sindaco, "se tutto procederà come previsto, gli alunni potranno beneficiare di una struttura più efficiente e funzionale". Il prossimo anno vedrà anche la demolizione e la ricostruzione di altre tre scuole: quella dell'infanzia di via Verdi, la scuola primaria di via Ripalta, che sarà ampliata e infine la scuola di via Sant'Antonio il cui progetto prevede la realizzazione di un tetto giardino al fine di utilizzare al massimo lo spazio esterno. I plessi in disuso, dopo aver funto da centri di smistamento, verranno abbattuti e, dove ora sorge la struttura di via De Vito, verranno realizzati dei parcheggi.

"Alla fine del 2020 verranno anche terminati i lavori della ex caserma dei carabinieri", continua Magnacca, "che diventerà un centro di accoglienza per la prima maternità. Prosegue la nostra attenzione alle politiche sociali, anche attraverso l'implementazione dei servizi per l'assistenza ai minori e ai disabili gravi. Inoltre abbiamo intenzione di pubblicare una manifestazione di interesse per il mercato coperto da destinare sia alla vendita di generi alimentari con anche un punto ristoro".