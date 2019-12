Buone Feste a tutti dallo Sporting San Salvo

La dirigenza dello Sporting San Salvo vuole rivolgere i migliori auguri di un sereno Natale e felice anno nuovo a tutta la cittadinanza sportiva dell’ intero territorio. In oltre si rinnovano gli auguri a tutti i ragazzi e le loro famiglie, ai Mister e tutti i collaboratori, agli Amatori, a tutti gli sponsor e all’amministrazione comunale di San Salvo; come già fatto, con chi è riuscito ad intervenire, nella festa annuale (svolta domenica 15 al Gabry Park Hotel) dove non sono mancati balli, canti e tanto divertimento per grandi e piccini.