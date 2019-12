La parrocchia di San Nicola ha 30 nuovi Ministranti

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Domenica scorsa presso il Salone Parrocchiale Paolo VI alla Santa Messa delle ore 11:00 ci sono state le promesse dei Ministranti e il rinnovo delle promesse dei veterani per svolgere questo servizio per un anno.Questo e' avvenuto prima dell'offertorio.E' stato un bellissimo momento cui e' stato con l'intera comunita' parrocchiale.Qusto momento e' stato molto bello e tra i volti dei ragazzi si intravedeva uno spirito di gioia per tutti i ragazzi presenti.