Il buon Natale della Podistica San Salvo

Si è svolta domenica scorsa la festa della Podistica S. Salvo per salutare tutti gli atleti della compagine biancoazzurra e per premiare quelli che si sono particolarmente distinti. Ovviamente è stata anche l'occasione per i brindisi di auguri per il Natale alle porte e per il nuovo anno 2020 ormai alle porte e celebrare il quarto posto conquistato nel circuito regionale di podismo denominato "Corrilabruzzo".

Accompagnata dalle note della "Piccola underground orchestra" il direttivo della Podistica S. Salvo, capitanata dal Presidente Michele Colamarino, coadiuvato dai rappresentanti delle istituzioni locali presenti all'evento, il Sindaco Tiziana Magnacca e l'assessore allo sport Tonino Marcello, ha premiato la miglior atleta dell'anno Rosalba Monachese ed il miglior atleta del 2019 Vincenzo Del Villano.

Non è mancata l'occasione di presentare i nuovi iscritti alla società, tra i quali spicca il maratoneta Domenico Pracilio, nonchè gli sponsor che hanno contribuito in maniera fattiva alla realizzazione degli eventi nel corso dell'anno, ovvero Metamer, Medical Center e Cimid.

Infine sono stati premiati i migliori della classifica sociale che in campo femminile sono risultati: Annalisa Fitti, Nubia Stella e Mafalda Lucci; mentre nel settore maschile ha vinto Francesco Di Giacomo, dinanzi ad Antonio Rossano e Nicola Di Risio.

Non è mancato il tradizionale taglio della torta ed i numerosi balli di gruppo con trenino finale che hanno allietato la giornata di festa.

All'indomani, molti atleti si sono dati appuntamento presso la pista di atletica "Pietro Mennea" dove si è svolto l'ultimo