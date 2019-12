La musica gospel a San Salvo nella chiesa San Giuseppe

Sabato sera di gioia a San Salvo con l’evento musicale inserito nel cartellone delle manifestazioni natalizie programmate dall’Amministrazione comunale. Sabato, 28 dicembre alle ore 21.00, nella chiesa San Giuseppe esibizione del coro gospel “The Precious Gospel Singers” che saprà creare un clima davvero magico con un genere musicale che ha influenzato e cambiato la musica nel mondo.

Direttore e Maestro del coro: Giulia Martella pianista, mezzosoprano; pianoforte: Gianluca Ciampichetti; sax alto: Alessandro Di Fonso; percussioni: Giorgio Di Pietrantonio; basso elettrico: Cesare Paolinipresentatrice e voce recitante: Valeria Pellicciaro.

Quella del “The Precious Gospel Singers” è un’avventura iniziata nel 2003 partecipando ad alcuni seminari musicali e poi nel 2004 divenendo coro stabile, grazie all’impegno della pianista e mezzosoprano Giulia Martella, attuale maestro e direttore artistico del gruppo, che ha così realizzato un suo grandissimo sogno. Fondamentale per il coro è la stretta e costante preziosa collaborazione con il M° Nehemiah H.Brown cantante, pianista ed arrangiatore dei brani che vengono eseguiti.

Il “The Precious Gospel Singers”, in questi anni, si è imposto nel panorama musicale e Gospel abruzzese prendendo parte ad importanti manifestazioni

religiose e non, tra le quali spiccano particolarmente: “La Perdonanza” a L’Aquila; il concerto nella suggestiva chiesa del Volto Santo; l’animazione musicale della Santa Messa presso il Santuario Cuore Immacolato di Maria, celebrata dall’arcivescovo Tommaso Valentinetti; il concerto “Stop AIDS in Africa”, nelle sue varie edizioni, tenutesi presso l’Auditorium Flaiano di Pescara; il “Concerto a Maria” nella ricorrenza del centenario dell’Incoronazione della statua della Madonna dei Sette Dolori di Pescara e le varie partecipazioni e alle rassegne natalizie della città di Pescara nonché dei vari comuni dell’hinterland abruzzese. Nel marzo 2012 il The Precious Gospel Singers si aggiudica il secondo premio per la categoria "Arte" e il primo premio per la categoria "Musica" al 6° Festival "Arte Controccorrente" di Pescara tenutosi L’Auditorium Flaiano; il 4 Giugno 2017 vince il primo premio per la categoria Gospel - Pop music al XXV Festival Internazionale Chorus Inside al teatro Marrucino di Chieti.