Gli Ultras Cristiani della parrocchia di San Nicola a Pianeta per la raccolta alimentare

Nella giornata di oggi venerdi' 27 dicembre 2019 dalle ore

8:00 di questa mattina preesso il centro commerciale Pianeta a Vasto gli Ultras Cristiani della Parrocchia di San Nicola erano presenti per la raccolta alimentare della Caritas parrocchiale Gerico cui lo slogan e' il seguente:"Dona a chi e' povero e non può fare la spesa".

I prodotti che si possono acquistare sono:

Olio e Latte

Beni per la pulizia domestica come detersivi per piatti,pavimenti,bagni

Pesce e carne conservati in scatola

Farina,pasta e biscotti

Beni per l'igiene personale come dentifricio,spazzolini,bagnoschiuma,prodotti per l'igiene intima,shampoo.

Fagioli,lenticchie,ceci,pistilli,soia e legumi

La parrocchia di San Nicola e la Caritas parrocchiale Gerico ringraziano vivamente quanti vorranno aderire alla raccolta alimentare.Un grazie particolare ad Angelo Pastore per aver aiutato nell'organizzazione di questa colletta alimentare.

Le riprese sono di Angelo Di Bartolomeo.