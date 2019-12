Riaperta A14, 7km di coda e due feriti

Riaperto il tratto dell'autostrada A14 compreso tra Val di Sangro e Lanciano (Chieti), precedentemente chiuso per un incidente, avvenuto al chilometro 420, in cui sono rimaste coinvolte due automobili.

Due i feriti trasportati all'ospedale di Chieti. Si tratta di un dodicenne che, secondo le prime informazioni, avrebbe riportato delle fratture, e di un 42enne trasferito dall'elisoccorso per un politrauma. A seguito dello scontro si sono creati sette chilometri di coda. Sul posto sono intervenuti il 118, anche con l'elicottero decollato da Pescara, i Vigili del Fuoco, la Polizia stradale della sottosezione autostradale di Vasto Sud e il personale di Autostrade. Ha coordinato gli interventi il Centro operativo autostradale (Coa) di Città Sant'Angelo (Pescara).