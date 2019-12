Successo a Montenero per l'incontro sui temi della Natività e della fuga in Egitto

Si è concluso con successo, venerdì 27 Dicembre presso la Sala Multimediale della Biblioteca Comunale di Montenero di Bisaccia, un incontro dal titolo Un Natale a regola d'Arte, dedicato ai temi della Natività e della Fuga in Egitto così come rappresentati in pittura nel corso dei secoli.

Nel periodo delle festività natalizie, si è scelto di conferire un taglio tematico all’evento: a dialogare con il pubblico Arianna Manes, specializzanda in Beni Storico Artistici presso l’Ateneo di Bologna. Un momento culturale che ha unito la comunità montenerese, con l’augurio di che possa rinnovarsi in altre occasioni. Con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale - Assessorato alla Cultura di Montenero di Bisaccia, è stato realizzato l’evento Culturale con una numerosissima presenza di partecipanti, i quali hanno potuto ripercorrere, attraverso le immagini presentate da Arianna Manes, la Natività e la Fuga in Egitto.

Piena soddisfazione è stata espressa dagli amministratori locali presenti all’evento, il Vice Sindaco Gianfranco Marchesani, l’Assessore Simona Contucci, il Consigliere Antonio D’Aulerio, i quali hanno fatto plauso alla lodevole iniziativa.

L’Assessore alla Cultura Massimo Di Stefano dichiara: “ L’impegno di Arianna Manes, specializzanda in Beni Storico Artistici presso l’Ateneo di Bologna, alla quale va il mio sentito ringraziamento per la fattiva disponibilità dimostrata nei confronti della collettività Montenerese, al fine della promozione Culturale del nostro paese, tutto ciò è stato espresso con totale disinteresse, trasparenza e dedizione, sono convinto che solo in questo modo si possa e si debba agire nei confronti della nostra comunità”