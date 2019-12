Emergenza idrica: famiglie ed attività in piena crisi

A seguito dell'interruzione dell'erogazione di acqua potabile da oltre 48 ore in tutta la bassa provincia di Chieti, dovuta ad un intervento di riparazione sulla conduttura generale e il perdurare del ripristinare successivo all'intervento stesso ma necessario per motivi di sicurezza della rete di adduzione e preservarla da ulteriori rotture, messe attualmente in difficoltà anche le famiglia e le attività commerciali con autoclave già ormai in piena crisi idrica da diverse ore