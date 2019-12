Crisi idrica: completati i lavori alla condotta, per l’acqua bisogna aspettare domattina

La Sasi ha comunicato di aver completato in tarda mattinata l’intervento di riparazione della condotta principale dell’Acquedotto Verde in località Macchie del comune di Fara San Martino. Già dal primo pomeriggio è stata rimessa l’acqua nella rete, ma a San Salvo è giunta solo questa sera.

La Sasi segnala che si sta provvedendo a riempire i serbatoi ma solo domani mattina nelle case di San Salvo tornerà regolare il flusso idrico.

La Sasi si scusa per gli inconvenienti causati per questo intervento che non poteva essere rinviato e che ha lasciato a secco i rubinetti di ben 40 comuni del Chietino.