Erogazione idrica, Sasi: “Situazione tornata alla normalità in quasi tutto il territorio”

"La situazione è tornata alla normalità in quasi tutto il territorio", ha affermato la Sasi riguardo la situazione dell'Acquedotto Verde, "Sugli assi principali sì è tornati a regime. Abbiamo riaperto i serbatoi in tutti i comuni approvvigionati dalla sorgente Verde. Permangono alcune criticità locali per problemi tecnici relativi alla morfologia del territorio e per le caratteristiche delle strutture di distribuzione".