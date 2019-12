Cena di fine anno della parrocchia di San Nicola, già tutto sold out

Martedi' 31 dicembre 2019 ritorna il consueto appuntamento con la cena di fine anno con la parrocchia di San Nicola e' gia' tuto sold out cioe' non c'e' più posto.Sara' come sempre un bellissimo momento da condividere con l'intera comunita' parrocchiale.Ci sara' anche l'animazione per grandi e piccini.