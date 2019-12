Servizi postali a San Salvo? Continuano le segnalazioni

Riceviamo e pubblichiamo una lettera firmata:

"Buongiorno, per favore ho bisogno del vostro aiuto per denunciare il pessimo operato delle poste di San Salvo per il servizio. Io sono una residente di San Salvo domiciliata a Pescara che beneficia del servizio seguimi per poter ricevere la posta all indirizzo di Pescara. Ciò non avviene, raramente ricevo posta all indirrizzo corretto. Io ho necessità di riceverla all all'indirizzo comunicato e pago un servizio annuale che Poste offre ma non rispetta. Ho anche subito danni per comunicazioni urgenti ricevuti nei tempi scaduti. Ho anche effettuato il reclamo alle poste di Roma ma chiedo il vostro supporto per poter rendere pubblico questo disservizio."