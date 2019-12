Grippa (M5S) su emergenza idrica nel Chietino: "Situazione al collasso"

L'on. Carmela Grippa (M5S) interviene sull'emergenza idrica che interessa il terfritorio della provincia di Chieti dopo la rottura di una condotta che ha lasciato a secco 38 comuni per il suo ripristino. "Ad oggi - spiega la deputata - la situazione è al collasso e noi cittadini non abbiamo nessun tipo di informazioni. Stiamo vivendo questi giorni di festa nel disagio più totale perché, senza acqua e con la popolazione che è aumentata per il rientro dei familiari che vivono o studiano fuori dal territorio e per le visite degli amici, non c'è la disponibilità dei servizi primari che ci lasciano in una situazione di forte imbarazzo. Tutto aggravato poi dall'assenza di qualsiasi informazione". L'on. Grippa aggiunge:"Insomma un vero e proprio dramma che non può essere più sottovalutato e che dovrebbe far fare un passo indietro al presidente della Sasi, Società per il servizio idrico integrato". La parlamentare conclude: "Andrò avanti determinata per accertare personalmente quale sia lo stato reale della criticità generale che sta portando all'esasperazione i cittadini del chietino".