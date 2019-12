"Babbi Natale in fuga": un successo...glaciale

La terza edizione della gara podistica non competitiva, svoltasi a Petacciato domenica 29 dicembre, valevole come ultima prova del Circuito Podistico CORRILABRUZZO, nonostante il grande freddo che ha condizionato la manifestazione, è stato un successo. Infatti, sono giunti nel borgo molisano poco meno di 250 atleti tra corridori e camminatori, che hanno colorato con i caratteristici vestiti da Babbo Natale, le vie del centro cittadino, nei tre giri del circuito.

La gara è stata vinta dal molisano Umberto Di Credico (A.S.D. Mistercamp), che ha preceduto il pugliese Felice dell'Aquila (A.S.D. Daunia Running) mentre sul gradino piú basso del podio é salito l'abruzzese Domenico Pracilio (Podistica S. Salvo). In campo femminile la vittoria non è sfuggita alla super favorita Francesca De Santis (Atl. caso è Noceto) che ha preceduto Rosalba Monachese (Podistica S. Salvo) e Candida Pascale (Runners Termoli), tutti premiati dal Sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo.

Alla gara erano presenti, a vario titolo, tanti ospiti invitati dalla Runners Petacciato, quali l'ultra maratoneta pugliese Domenico Martino (che ha corso la gara in camicia e papillon), Pinuccio Caruso, che è stato lo starter della manifestazione, Annalisa Cristoforetti, che ha accompagnato i suoi allievi del nordic walking (l'unica a non soffrire il freddo), il Dott. Lucio Del Forno, già pronto per il bagno a mare dell'imminente Capodanno, Mario Bomba con le sue riprese delle fasi salienti della giornata ed il Mago Tony, che dall'alto,dei suoi trampoli ha fatto divertire grandi e piccini.

Un plauso va a tutta la società organizzatrice Runners Petacciato che con continua a leggere e vedere le foto