Pd San Salvo: “Anche il 2019 un anno da bocciare, zero idee e zero programmazione”

Nessun accenno ad opere di rifacimento delle arterie cittadine. Ben che meno quelle volte al miglioramento del verde pubblico e del decoro della città, al rifacimento e/o restyling alla Marina di San Salvo, alla risoluzione del problema della moria delle palme e con zero idee e progetti per il rilancio del centro storico.

Una conferenza stampa di fine anno quella che ha tenuto l’amministrazione comunale di San Salvo nei giorni scorsi, vuota e priva di contenuti per il futuro e lo sviluppo della città e dove le uniche opere elencate in fase di realizzazione o che forse verranno realizzate, sono, come da otto anni a questa parte, legate a fondi e finanziamenti regionali e statali senza nessuno stanziamento comunale dovuto alla buona amministrazione del centrodestra.

Le strade cittadine continuano ad essere delle mulattiere. La cura del verde pubblico continua ad essere inesistente (eccezion fatta di alcune rotonde rese decorose grazie alla buona volontà di alcune società e aziende cittadine). La Marina di San Salvo continua a rimanere “ostaggio” della vendita dell’ex particella 18. La Villa Comunale continua ad essere abbandonata a se stessa come le altre aree dedicate ai bambini. Le zone periferiche della città continuano ad essere considerate periferia della città senza nessuna cura e/o interesse da parte dell’amministrazione comunale.

Una città dunque priva di futuro e di sviluppo turistico, economico, agricolo e industriale.

Pochissime le opere realizzate grazie al buon operato dell'amministrazione comunale di centrodestra. Una, fra le poche, l’ex caserma dei Carabinieri in corso Garibaldi. Tre anni, o forse cinque, per completare 250 mq circa con lavori che procedono a spot e solo quando “rientra” qualche finanziamento o fondo nelle casse comunali.

Infine la sindaca Magnacca, nella sua conferenza stampa di fine anno, ha parlato di completamento del nuovo Polo Scolastico che sta nascendo in via Melvin Jones. Dal canto nostro aspettiamo fiduciosi la fine dei lavori, ma al tempo stesso vorremmo però conoscere a che punto sono i procedimenti amministrativi necessari, volti a dotare il nuovo Polo Scolastico di strade di accesso adeguate.

Un bilancio positivo? Certamente no. Otto anni di amministrazione centrodestra che ha portato San Salvo a un continuo e inesorabile declino senza nessuna idea e programmazione volta al rilancio, allo sviluppo e alla crescita della città.

Persino sulle luminarie e sugli addobbi per le Feste Natalizie l'amministrazione di centrodestra è stata assente. Al netto di qualche luce su Via Roma e Corso Umberto, nel resto della città - Marina di San Salvo compresa - "l'aria del Natale" non c'è e anche quest'anno i cittadini, per assaporare il clima natalizio, sono stati costretti ad "emigrare" altrove.

E ora dunque di dire basta a questa amministrazione nullafacente !