Torna la Tombola Umana a San Salvo! Partecipi come Numero Vivente o solo con la Cartella?

Dopo il successo della prima edizione, la ProLoco San Salvo, ripropone anche quest'anno la Tombola Umana.

La Tombola Umana può essere vissuta in due diversi modi: come semplice partecipante giocatore acquistando la classica cartella del famoso gioco natalizio oppure come partecipante figurante gratuitamente e ricevendo un piccolo dono.

L'organizzazione ha previsto e sta realizzando un tabellone gigante ( 8mt x 8mt) raffigurante il tombolone, quando il numero verrà estratto il figurante a cui è stato assegnato il numero in questione andrà ad occupare fisicamente la propria casella.

Diversi accorgimenti presi e tante le novità per rendere ancora più divertente il gioco. Tanti i premi messi in palio offerti dalle molteplici attività che hanno aderito all'iniziativa. Chi volesse partecipare alla Tombola Umana come ''Numero Vivente'' deve prenotarsi contattando i recapiti a disposizione. Le Cartelle per concorrere al montepremi saranno disponibili e distribuite a breve.

Vi aspettiamo, per la seconda edizione della Tombola Umana Domenica 5 Gennaio nella palestra di Via Verdi a San Salvo alle ore 16