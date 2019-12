Melone, "Tribunale presidio di legalità". Bocchino, "Rispetto delle regole deve partire dai cittadini"

"La sicurezza deve essere garantita dallo Stato tramite un maggior controllo del territorio mentre il rispetto della legalità deve partire prima di tutto da noi cittadini. Non ci si può indignare nel vedere la città sporca e poi non fare la raccolta differenziata o gettare carte e bottiglie per strada. È inutile indignarsi per la presunta presenza della malavita organizzata per poi non denunciare alle Forze dell’Ordine situazioni ambigue o poco chiare. La legalità è una scelta che non ammette compromessi. Bisogna insegnarlo nelle scuole ed avere rispetto, con le nostre azioni, delle comunità e del territorio in cui viviamo", afferma Sabrina Bocchino, consegliere regionale, in merito al sondaggio sulla sicurezza del Rotary Club Vasto.

"Il sondaggio aiuta a fotografare il nostro territorio e ci consente di allargare la prospettiva sulla più stringente questione rappresentata dalla sopravvivenza del nostro Tribunale. Infatti, nonostante la fiducia nella PA sia bassa le risposte relative alla Magistratura, Forze dell’Ordine e il Tribunale (quale istituzione nel suo complesso) evidenziano la grande considerazione che i cittadini hanno per il loro operato e nel ruolo di argine alla criminalità rappresentato anche dalla sola presenza, meglio se potenziata in termini di organico.

Il dato dei cittadini di San Salvo, infatti, sia pur distante (51%) rispetto alla fiducia espressa dai cittadini di Vasto (63%), evidenzia comunque la grande funzione deterrente che i cittadini associano (e sicuramente anche chi delinque) alla sola presenza del Tribunale. Il tasso di fiducia che i vastesi – più “informati sui fatti” – hanno espresso rispetto alla presenza o meno del Tribunale di Vasto e della sua Procura, in relazione al pericolo di ulteriori gravi forme di infiltrazione criminale nel nostro territorio, va al di là della stretta conoscenza delle vicende giudiziarie trattate nelle aule di giustizia". Questa la dichiarazione di Vittorio Melone, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vasto.

"Il Rotary Club Vasto da diversi anni finanzia la realizzazione di questo studio sulla percezione della sicurezza e della legalità nel territorio vastese affinché i dati emersi possano essere di aiuto alle istituzioni locali, regionali e nazionali, oltre che di stimolo alla riflessione e al dibattito su temi di grande attualità", dice il presidente del Rotary Club Vasto, Arnaldo Tascione, "Con spirito di servizio lavoriamo per contribuire alla crescita civile e sociale del nostro territorio mettendo a disposizione delle istituzioni, di ogni ordine e grado, dati scientifici su cui poter ragionare e costruire strategie di contrasto alla criminalita e a garanzia del principio di legalità".