“Ai sansalvesi vicini e lontani, buon anno”

A tutti i sansalvesi. A quelli che sono a San Salvo, a tutti coloro che sono andati via tanti anni fa e a quelli che per varie ragioni ora si trovano lontani dalla Città.

A tutti voi giungano gli auguri di buona fine e buon principio d’anno.

Nell’anno che stiamo mettendo nel cassetto vogliamo ricordare che insieme abbiamo affrontato tanti problemi collettivi: emergenza rifiuti, emergenza idrica, disagi nello spostarsi in autostrada e non vogliamo dimenticare il mondo del lavoro. Sono state trovate delle soluzioni, qualcos’altro deve essere ancora fatto.

Vogliamo augurare che tutte le aziende del nostro territorio tornino a offrire occasioni di lavoro. In questo momento pensiamo ai 25 lavoratori della Sam e che trovino occupazione per garantire benessere alle loro famiglie.

Ma per ogni cosa non bisogna mai smettere di metterci impegno, amore e speranza.

Ma sopra a tutto e sopra ogni cosa auguriamo salute, salute e salute. Forza d'animo.

Che il nuovo anno porti esattamente quello che voi, cari concittadini, avete nel cuore.

Vi vogliamo bene e idealmente vogliamo trasmettervi il nostro calore con un abbraccio.

Questa notte al passaggio tra il 2019 e nell’accogliere il 2020 ricordatevi del legame speciale che ci unisce e ci rende unici: SIAMO SANSALVESI.

AUGURI