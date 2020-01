Un successo la cena di fine anno della parrocchia San Nicola

Ieri sera alle ore 20:00 l'intera comunita' parrocchiale di San Nicola si e' data appuntamento alla sala sopra Motor Bike a San Salvo Marina per la cena di fine anno della parrocchia di San Nicola.E' stata una bellissima serata di convivialita' e dello stare insieme.Prima della cena tutti i presenti hanno giocato a tombola con ricchi premi in palio.Subito dopo si e' iniziato a mangiare e la cena e' stata portata e distribuita pian piano dagli Ultras Cristiani.Non e' manca di certo la musica portata da Loriano Raspa e Fabrizio Ciurlia che con la loro musica hanno allietato la serata.Subito dopo ci sono stati i balli di gruppo e i balli di coppia.Alla cena era presente anche il parroco don Beniamino Di Renzo e don Predro.Durante la serata tra tutti i presenti si e' registrato un clima gioioso e sereno.Dopo la mezzanotte c'e' stato il Brindisi tra tutti i presenti e subito dopo c'e' stata la preghiera comunitaria per affidare alla Beata Vergine Maria il nuovo anno.La parrocchia San Nicola augura un buon anno a tutti.Durante la serata c'e' stato l'intervento di Giacomo facente parte della Protezione Civile Valtrigno cui ha comunicato lo stanziamento di mille euro per la ristrutturazione della parrocchia di San Nicola.