Incidente per Uccio De Santis, era diretto a San Salvo Marina per il Capodanno

Incidente stradale per Uccio De Santis il giorno di Capodanno. Il comico pugliese era diretto come ospite al Panfilo di San Salvo Marina per il cenone. Su Facebook ha poi rassicurato i fan con queste parole: “In tanti mi avete scritto preoccupati per l’incidente che ho avuto nel pomeriggio (ore 16.51 ) .. certo vedendo la macchina mi risulta strano essere qui a scrivere .. ringrazio il signore che mi vuole ancora in vita .. ringrazio tutti voi che mi volete bene .. chiedo scusa a tutto il pubblico che mi aspettava al Panfilo ( erano davvero tanti ) e a tutti gli amici di Trani che avrei dovuto raggiungere dopo la mezzanotte.. ne avrò per un po’ ma sono strafelice di poterlo raccontare ... un abbraccio a tutti e spero che sia per tutti un fantastico 2020”