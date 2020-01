Solidarietà alla giornalista Anna Bontempo per il duro attacco del consigliere regionale Pietro Smargiassi

E’ con indignazione che il Comitato di redazione del quotidiano il Centro, il Sindacato dei giornalisti abruzzesi e l’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo denunciano l’ennesimo, inaudito attacco nei confronti di un giornalista.

Nel caso specifico, il consigliere regionale Pietro Smargiassi, 5 Stelle, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook e su quella del Movimento un duro e ingiustificato atto d’accusa, altamente denigratorio, nei confronti della collega Anna Bontempo, collaboratrice del quotidiano il Centro per le pagine di Vasto. Tutto ciò, a detta dell’esponente politico, per non avere pubblicato un comunicato stampa che sia la giornalista sia la redazione dicono di non avere ricevuto.

La giornalista è stata così esposta a una serie di pesanti e ingenerose critiche, così come il giornale abruzzese. Fatto preoccupante perché ancora una volta chi ricopre incarichi di livello istituzionale abdica con istintiva noncuranza all’etica della responsabilità. Cdr, Sga e Odg esprimono solidarietà alla collega Bontempo, assicurandole la loro vicinanza, e condannato quest’ennesimo attacco alla categoria.