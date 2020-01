Nasce FlowMotion, organizzazione di eventi hip hop

Tra Abruzzo e Molise nasce un nuovo movimento, che si chiama Flow Motion. Una ventata d'aria fresca su una scena quasi satura delle solite serate uguali.

La Flow Motion nasce come organizzazione di eventi hip hop prettamente live ed esordirà per la prima volta il 4 Gennaio all'Alternative Music Club di Montenero di Bisaccia (CB).

Per l'occasione sono stati chiamati a suonare tanti artisti influenti della zona, tra cui: Giuseppe Di Paolo in arte Dip, Nicolas Fusella in arte Nemico, Giovanni Meola in arte Spike-X, Graziano Benedetto in arte G-Ben, Valentino Cane in arte Big Dog, Antonio Mascilongo in arte AnMay, Nicola Villamagna in arte Villa, Giuseppe Di Monte in arte G-Wolf, Gianluca Longo in arte Karrak, Gianluca Pelusi in arte Boost, Marzia Di Risio in arte Madyd. In console sarà presente Giammaria Racano in arte Alternative Machine 2.0 che delizierà la serata con una sua selezione musicale.

Il tutto è supportato anche dalle organizzazioni Groove Hole e Kaotik Room presenziate da Michele Esposito e Mattia Di Ilio.

Questa è solo la prima tappa di un lungo viaggio che questi ragazzi vogliono affrontare, tanto talento e tanta voglia di fare da parte di tutti i partecipanti, dal g-funk alla trap dei giorni nostri passando anche per qualche pezzo indie-rap, un gran gala della musica di oggi e di ieri sotto tutte le sue sfaccettature.

Finalmente qualcosa si smuove per rendere le nostre zone più attive possibili, anche dando una chance a quei ragazzi che hanno sempre voluto mostrare la loro musica e il loro lavoro ad altra gente.

Si consiglia di non mancare, perché le aspettative sono alte e eventi del genere da queste parti sono sempre più rari.

Link Evento FB: https://bit.ly/39sqcfL

link page FB: https://bit.ly/37x0apA

Link InstaPage: https://bit.ly/2SJzWMu