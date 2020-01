Giuseppe Catania compie 90 anni: i calorosi auguri dell’Assostampa

Giuseppe Catania compie 90 anni: l’Assostampa organizza una festa in suo onore.

Una folta delegazione dell'Associazione Vastese della Stampa e le autorità locali hanno partecipato stasera alla festa dei 90 anni di Giuseppe Catania per decenni presidente dell’Assostampa.



Il Sindaco di Vasto Francesco Menna ed il presidente del Consiglio di San Salvo Eugenio Spadano

hanno avuto parole di grande elogio per il cav. Catania e per il suo puntuale e rigoroso lavoro di giornalista. Menna ha donato una statuetta della Bagnante. Spadano una targa ricordo con parole di stima e apprezzamento.



Non sono mancati i saluti più cari di Gianni Quagliarella (Sindacato Sga e giornalista RAI) e di Luigi Spadaccini membro del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo. Ed a seguire il caloroso saluto della direttrice della RSA San Francesco dott.ssa Maria Pia Smargiassi.

In apertura il presidente dell’Associazione Vastese della Stampa Nicola D’Adamo ha ricordato la lunga carriera di giornalista di Catania dal 1954 ad oggi, con passaggi importanti come i suoi 25 anni a Il Tempo; e come il suo grande impegno nella divulgazione della storia locale, della cultura e delle tradizioni.

Catania particolarmente emozionato ha ringraziato tutti ad ogni intervento per l’affetto e il calore dimostrati in questa bella circostanza.

La presenza numerosissima di tanti colleghi è stata la dimostrazione più concreta del rispetto e della stima dell’intera categoria nei confronti di “Peppino” decano della stampa vastese.

La festa si è conclusa con un brindisi e taglio della torta, dove “manco a farlo apposta” c’era la figura della mitica macchina da scrivere di Catania, una Olivetti Lettera 32 con cui ha scritto migliaia di articoli!

A fianco a Peppino sempre il fratello Franco con Alba e Gianluca, e il fratello Totuccio con Marisa.

NDA