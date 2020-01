La ProtezioneCivile Valtrigno capitanata da Saverio Di Fiore ha messo a disposizione la propria cucina da campo per lo svolgimento del cenone di San Silvestro presso la Parrocchia di San Nicola.

Nell'occasione i volontari hanno raccolto e donato al parroco Don Beniamino un assegno di mille euro per aiutare i lavori in corso di ristrutturazione della Chiesa di San Nicola