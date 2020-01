Incidente mortale causato da un cinghiale, tra Montenero e San Salvo

A.M. l'automobilista, di origini partenopee ma residente da diversi anni a Montenero, che la sera del 22 dicembre era uscito fuori strada per schivare un cinghiale mentre percorreva la via interna che porta a San Salvo. Trasportato all'ospedale di Termoli con diverse fratture e lesioni gravi alla milza dopo 13 giorni è deceduto. Il passeggero che viaggiava con lui ha subito danni minori. È ancora sempre più alta la preoccupazione per questo tipo di imprevisti sulle strade abruzzesi e molisane. C'è urgenza di porre rimedio, il morto ora c'è scappato, chi di competenza prendesse provvedimenti fattivi.