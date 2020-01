A14, il controesodo fa paura: protezione civile in aiuto agli automobilisti

In previsione di possibili criticità relative alla circolazione viaria, soprattutto sull’autostrada A14 nei giorni 5 e 6 gennaio in occasione del controesodo natalizio, la Protezione Civile della Regione Abruzzo sta predisponendo un sistema di «preallerta delle organizzazioni di volontariato», al fine di organizzare un eventuale supporto agli automobilisti. Nel merito si consiglia a chi dovrà rimettersi in viaggio di valutare un anticipo della partenza alla mattinata di sabato 4 gennaio o un posticipo a martedì 7 gennaio.