Si è conclusa la VII Mostra Presepiale: D’addario primo della giuria tecnica e anche della Popolare

È Giuseppe D' Addario, con il presepe numero 1, il Primo classificato della mostra di Arte Presepiale di San Salvo, primo dalla giuria tecnica e anche per quella popolare. Alla manifestazione conclusiva di premiazione erano presenti il Sindaco Tiziana Magnacca, l'assessore alla Cultura Maria Travaglini, il consigliere nazionale e responsabile del centro Italia AIAP Giovanni Roselli, il mastro Presepista Francesco Pistillo da San Severo, Nicola ( Nino) Villanese vice presidente della sezione di Atessa e Alfonso Buccigrossi Presidente cittadino, oltre ai soci AIAP di San Salvo e buona parte dei partecipanti. In un clima gioviale si sono consegnati i premi e gli attestati di partecipazione, nelle parole degli interventi si è sottolineato in una maniera univoca l'intento e la volontà di proseguire cercando di ampliare il contesto associativo cittadino collegato al Arte Presepiale e della mostra stessa.