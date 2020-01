Gli Ultras Cristiani in visita al carcere di San Donato a Pescara

Gli Ultras Cristiani della parrocchia di San Nicola sabato scorso si sono recati al carcere di San Donato a Pescara per la Santa Messa in carcere.E' stato un momento molto forte per tutti i ragazzi e per gli educatori presenti.Subito dopo sono ripartiti per andare alla cittadella della carita' per il loro consueto servizio.Subito dopo hanno pranzato nella stessa struttura facendo la preghiera iniziale prima di ogni pasto.Dopo il pranzo i ragazzi sono ripartiti per recarsi a Fossacesia per concludere la giornata con l'annuale assemblea diocesana dove ad attenderli c'era il Vescovo Bruno Forte per la preghiera comunitaria con tutti i presenti.Dopo Il breve ma intenso momento di preghiera c'e' stato il susseguirsi di diverse testimonianze cui hanno richiamato il tema di quest'anno cioe' "Qual'e' il mio posto".

Dopo c'e' stato un piccolo gioco che consisteva in un cucchiaio di plastica legato al filo e i ragazzi dovevano semplicemente farlo passare sotto la maglietta e poi passarlo al compagno affianco senza senza farlo rompere.

Infine c'e' stato un momento di dialogo con l'arcivescovo e l'esposizione eucaristica nella chiesa di San Donato.Infine sono tornati a casa.A questa giornata era presente anche il parroco don Beniamino Di Renzo.