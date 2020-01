Concorso per 30 infermieri negli ospedali del territorio, preselezione per quasi 8.000 candidati

Si terrà in due diverse sessioni, nella mattina e nel primo pomeriggio di mercoledì 8 gennaio presso la Vitrifrigo Arena in via Y. A. Gagarin a Pesaro, l’attesa preselezione del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 30 posti di Collaboratore professionale sanitario – Infermiere, indetto dalla Asl Lanciano-Vasto-Chieti.

Sono 7.823 i candidati ammessi.

La sede di Pesaro è stata scelta non essendoci strutture più vicine disponibili e altrettanto capienti e attrezzate per ospitare un evento di questa portata.

La preselezione si svolgerà in due fasi: la prima dalle ore 9.30 per i candidati, in ordine alfabetico, da Abagnale Elena a Iannazzo Federica e, dalle ore 14.30, per i candidati da Iannella Giuseppe a Zuzolo Francesca.

La preselezione si è resa necessaria a causa dell’elevato numero di domande pervenute. I 7.823 ammessi potranno sostenere la prova, la cui votazione conseguita non concorrerà alla formazione del punteggio finale di merito. I primi 1.000 candidati classificati, oltre gli ex aequo con il millesimo (senza alcuna eccezione), saranno ammessi alla prova scritta.

La preselezione consisterà nella risoluzione, in 30 minuti, di 30 quiz a risposta multipla attitudinali nonché relativi agli argomenti delle prove scritta, pratica e orale. Per ogni domanda saranno indicate tre possibili risposte, delle quali una sola esatta. Ogni risposta esatta varrà un punto, ogni risposta omessa zero punti, ogni risposta errata varrà – 0,33 punti.

Per ciascuna sessione (mattutina e pomeridiana) le prove conterranno quesiti identici, posizionati in ordine diverso per ciascun candidato, in modo da rendere vano ogni tentativo di comunicazione tra i concorrenti.

I candidati dovranno presentarsi presso la sede e negli orari indicati, tassativamente muniti della stampa della sola domanda di partecipazione firmata con spillata una copia di un documento personale d’identità in corso di validità rilasciato dall’Amministrazione dello Stato, pena l’esclusione dalla procedura. Nella sede della preselezione non sarà garantito il servizio di ristorazione, pertanto i candidati dovranno provvedere autonomamente, tenendo conto che dopo l’identificazione saranno introdotti all’interno della sede della prova e non potranno uscire fino alla conclusione, a pena di essere esclusi.