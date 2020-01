Morte di Luigi Tiberio, Cavaliere della Repubblica. La figlia: “Grazie per la vicinanza”

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

“Ringrazio a nome di tutta la mia famiglia tutti coloro che ci hanno fatto sentire la loro vicinanza in questi giorni di dolore ricordando papà, Cavaliere della Repubblica. Luigi Tiberio nato a Vasto nel 1927 ex appartenente alla Polizia di Stato, sposato con Maria Rosaria Scafetta, perché possa essere d'esempio a tanti giovani per il grande senso dello Stato, rispetto delle Istituzioni, altruismo e generosità”.