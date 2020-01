Un anno di formazione e interventi con la Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo

Il 2019 è ormai alle spalle ed è tempo di bilanci per la Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo. Un anno, quello appena concluso,molto ricco per i volontari sansalvesi sia dal punto di vista della prevenzione, previsione e formazione che degli interventi diretti sulle emergenze.

Il 2019 è stato anche l’anno del decennale per l’associazione celebrato con diversi eventi soprattutto nella prima settimana nazionale della Protezione Civile. Nel corso dell’anno l’ODV Arcobaleno, che ha aderito all’ANPAS, ha costituito al suo interno un nucleo cinofilo con ben 3 unità cinofile per ricerca di persone in superficie e sotto le macerie. Nel mese di novembre inoltre i responsabili delle associazioni e gruppi comunali di PC della provincia di Chieti hanno eletto il presidente della Protezione Civile Arcobaleno come uno dei due rappresentati provinciali al comitato regionale del volontariato di Protezione Civile.

LA FORMAZIONE. Come di consuetudine l’attività formativa è stata al centro dell’azione dei volontari che hanno preso parte a diversi corsi tra cui: operatore colonna nazionale ANPAS,recupero delle opere d’arte in emergenza, presidi territoriali per la prevenzione dei rischi idraulici e idrogeologici, d.lgs. 81/08 seguiti da tanti momenti pratici come l’esercitazione regionale AIB che si è svolta a Rosciano (PE), quella dei cinofili sulle macerie di Amatrice e tante altre attività con le idrovore e negli altri settori culminati con l’evacuazione della scuola primaria di via Verdi a San Salvo che ha visto il coinvolgimento diretto dei bambini e delle altre componenti del sistema Protezione Civile.

GLI INTERVENTI. Numerosi sono stati gli interventi di Protezione Civile compiuti nell’anno. Una citazione particolare merita la partecipazione a L’Aquila, nella notte del 6 aprile, in occasione del toccante 10° anniversario del terremoto.

Tra i servizi ancora una volta preziosa è stata l’opera di avvistamento e spegnimento di incendi boschivi nel corso dell’estate con interventi in quasi 15 comuni, l’intervento in seguito alla grandinata e ai successivi allagamenti del 10 luglio e la ricerca di una persona scomparsa nel comune di Serramonacesca (PE), sempre con l’ausilio delle unità cinofile.

Ma i volontari sansalvesi in seguito al sisma di Durazzo, per diversi giorni, su richiesta della Sala Operativa regionale della Protezione Civile, sono stati in pronta partenza per raggiungere l’Albania in caso di richiesta della colonna mobile della Regione Abruzzo da parte del Dipartimento.

Sentita e riuscita la visita, nella mattina del 24 dicembre, al reparto di pediatria dell’’ospedale ‘San Pio’ di Vasto delle unità cinofile dell’Arcobaleno insieme a Babbo Natale e al produttore discografico Ketra che hanno allietato il ricovero dei bimbi.

POTENZIAMENTO ATTREZZATURE. Non è mancato un cospicuo aumento delle attrezzature utili per i servizi di allagamenti e alluvioni. Infatti l’associazione si è dotata di altre due idrovore che saranno utilizzate per affrontare questo genere di fenomeni sempre più frequenti su tutto il territorio nazionale.

IL FUTURO. Tanti i progetti pronti ad essere attuati nel corso del 2020. Oltre alla normale attività, l’associazione sarà sempre in prima linea per l’informazione e la formazione della cittadinanza e degli studenti che rappresentato il futuro della nostra comunità. Compatibilmente con le risorse disponibili l’intenzione è quella di acquistare ulteriori dispositivi e attrezzature tecnologiche per rispondere in maniera sempre più rapida ed efficace alle varie calamità. Altre iniziative già in cantiere saranno presentate nelle prossime settimane.