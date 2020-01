Premio letterario “Raffaele Artese - Città di San Salvo”: parte l’edizione 2020

Il Premio Letterario Raffaele Artese – Città di San Salvo è giunto alla VIII Edizione (2020). E’ stato infatti pubblicato il nuovo Bando, riservato ai romanzieri esordienti – residenti in Italia o all’estero – che scrivano in lingua italiana e pubblichino in cartaceo e codice ISBN.

Il premio, organizzato dal Lions Club San Salvo e dal Comune di San Salvo (Abruzzo) si presenta con un direttivo in parte rinnovato con l’Assessore alla Cultura Maria Travaglini con il ruolo di presidente e il Lions Virginio Di Pierro in qualità di suo vice.

Il Premio avrà la sua concusione, come da tradizione, a fine agosto ma si caratterizzerà nel corso dell’anno attraverso incontri con autori ed eventi culturali che avranno l’obbiettivo di promuovere la letteratura e la cultura del libro sia nei giovani e sia negli adulti.

Soddisfatti i soci del Premio – Comune e Lions Club San Salvo – che attraverso il sindaco Tiziana Magnacca e il presidente Antonio Cocozzella, confermano di voler perseguire la crescita del concorso diventato un appuntamento importante nell’ambito dei concorsi per romanzieri esordienti di tutta la penisola.

Per il bando ed ulteriori info si rimanda al sito ufficiale: www.premiosansalvo.it