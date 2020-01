Cinghiale agonizzante a bordo strada in via Grasceta

Un cinghiale giace agonizzante sul bordo strada di via Grasceta a San Salvo sul lato opposto della pista ciclabile. L' ungulato sembrerebbe essere stato colpito alla testa da un mezzo in transito direzione statale; non ci sono segni di frenata e neanche rottami quindi l'autista ha probabilmente continuato il suo percorso senza grossi problemi oltre lo spavento. L'animale, che strepita muovendo ancora le zampe, presenta un versamento di sangue dal muso. Chiamati i vigili urbani per i rilievi, la presa in carico della situazione e l'eventuale rimozione della carcassa.