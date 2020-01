Crisi idrica: "Deficit infrastrutturale accumulato in decenni". Servono almeno 25 milioni di euro

Si è svolto nella sede di Pescara della Regione Abruzzo un tavolo tecnico tra sindaci, consiglieri regionali del territorio, parlamentari abruzzesi e tecnici di Ersi e Sasi (gestore delle reti idriche del vastese) sulla crisi idrica che interessa i Comuni del Vastese.

All'incontro hanno partecipato il presidente Marco Marsilio e il vicepresidente con delega al Sistema idrico Emanuele Imprudente.

«E' una emergenza grave che perdura da troppo tempo - ha detto il presidente Marco Marsilio -. La rottura della tubatura avvenuta recentemente ha causato uno stato emergenziale per i Comuni della zona, purtroppo ogni estate si acuisce la crisi idrica. Non sarà facile risolvere il problema in poco tempo: sono decenni che non si fanno attività di manutenzione ai nostri acquedotti. E quindi si è accumulato un deficit infrastrutturale che meriterebbe interventi economici importanti. Ne servono nell'immediato, secondo la ricognizione fatta dalla Sasi, non meno di 25 milioni di euro per poter realizzare le opere necessarie a mettere in sicurezza ed evitare l'emergenza.

Ci vuole l'impegno del Governo e del ministero competente, e pertanto abbiamo coinvolto i parlamentari abruzzesi per sostenere la risoluzione del problema».