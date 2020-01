L'abruzzese Niko Romito nominato miglior chef dell'anno

"Congratulazioni allo chef abruzzese Niko Romito che ha conquistato un altro importante riconoscimento internazionale, il Cook of the year award, che gli verrà conferito il 14 gennaio prossimo". E' il commento di Guerino Testa, che ha accolto così la notizia che vede ancora una volta protagonista indiscusso sugli scenari esteri, oltreché italiani, il pluristellato Michelin abruzzese. Romito è stato nominato miglior chef dell'anno, uno dei premi più prestigiosi del Congresso spagnolo "Madrid Fusion 2020". "Una medaglia in più - continua Testa - che rende fieri l'Abruzzo e la cucina italiana". Romito a Castel di Sangro ha un ristorante ed una scuola di alta formazione per cuochi.