Emergenza idrica senza fine, anche oggi chiusure a San Salvo e nel Vastese

Prosguono anche oggi domenica 12 gennaio le chiusure idriche programmate "previste per il risparmio della risorsa idrica", spiega la Sasi in una nota. L'acqua mancherà a San Salvo dalle ore 22:00 alle 5.30 di domani mattina ma le interruzioni rigurderanno anche altri Comuni del Vastese. A Vasto la sospensione è dalle 14 di oggi pomeriggio alle 7 di domani nei quartieri di San Lorenzo, Cipollone, Incoronata, Madonnina, Pianeta, Pagliarelli, via Madonna dell'Asilo, la zona porta e la zona industriale. A Gissi e San Buono invece niente acqua a partire dalle 16 fino 5:30 di domani mentre a Furci dalle 17. Gli altri Comuni interessati dalle chiusure sono Castiglione Messer Marino, Carpineto Sinello, Celenza sul Trigno, Cupello, Fresagrandinaria, Lentella, Liscia, Monteodorisio, Palmoli, Torrebruna/Guardiabruna e Tufillo.