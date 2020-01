Meuccio Di Santo lascia il Capistrello, serve più tempo da dedicare alla famiglia

Con la presente rassegno le mie dimissioni da Direttore Sportivo della US Capistrello dopo due anni di onorato servizio, per motivi familiari. Colgo l'occasione per ringraziare di cuore gli splendidi tifosi anima di questo club, la dirigenza, lo staff, l'Amministrazione Comunale, la comunità di Capistrello tutta. Sono stati due anni meravigliosi, grazie all'affetto dei supporter, grazie alla famiglia De Meis, agli ex segretari Frabotta Marcello e Massimo ed ai tanti amici che ho avuto occasione di conoscere, ho trasformato Capistrello nella mia seconda casa, perché mi sono sentito a casa. E' con grande rammarico che compio questo passo irrevocabile, porterò sempre nel cuore il periodo passato insieme ed il mio cuore rimarrà tinto di granata. Forza Sempre Capistrello.