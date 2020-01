Bollo auto: si paga esclusivamente con PagoPa

A partire da gennaio 2020 il bollo auto si paga "esclusivamente" attraverso il sistema di pagamenti elettronici di PagoPa. Lo prevede un emendamento della Lega al decreto fiscale approvato dalla commissione Finanze della Camera. Nel decreto fiscale si guarda anche alla sicurezza, con un bonus fino a 250 euro per gli airbag da moto. Mentre, in chiave green, viene abbassata al 4% per i disabili anche l'Iva sulle auto ibride o elettriche.