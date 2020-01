Rifiuti abbandonati in viale Belgio, giro di vite dell’amministrazione comunale

Questa mattina ennesimo intervento di rimozione e pulizia dei rifiuti abbandonati in via Belgio e delle strade limitrofe che insistono nella zona industriale. Ad operare il personale del Servizio manutenzione del Comune di San Salvo coadiuvato dall’agente Dino Di Fabio della task force del Servizio ambiente.

“Dalle prime ore di questa mattina – segnala l’assessore all’Ambiente Giancarlo Lippis – stiamo analizzando i rifiuti raccolti per risalire ai responsabili per procedere conseguentemente a sanzionare i responsabili per quanto previsto dal Regolamento di igiene pubblica”.

“Lo smaltimento in discarica dei rifiuti non conforme – commenta il sindaco Tiziana Magnacca – rappresenta un aumento ingiustificato dei costi e vanifica tutto il lavoro svolto per raggiungere le percentuali di conferimento stabilite dalle norme in materia che permettono di considerare un ente più o meno virtuoso”.

L’assessore Lippis evidenzia: “Analizzando i rifiuti raccolti sono stati individuati materiali ingombranti che potevano tranquillamente essere consegnati al vicino centro di raccolta senza causare nessun danno all’ambiente, ma sopra a tutto comportandosi da persone civili nel rispetto dell’ambiente, che è un bene di tutti da salvaguardare”.